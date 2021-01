"Non è mai stato il mio obiettivo". Renzi, surreale frase su Conte: lo sconcerto dell'Annunziata (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Matteo Renzi-show prosegue su Rai 3, dove era ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più. Il leader di Italia Viva tenta improbabili slalom in questi giorni di crisi di governo e riesce ad affermare anche che "non abbiamo mai pensato che l'obiettivo fosse cacciare Giuseppe Conte". Difficile, molto difficile credergli. Quando gli chiedono se rientrerebbe al governo col presunto avvocato del popolo, risponde: "Io non ho veti contro nessuno, non mi permetto. I veti li do sulle cose". Eppure, ora, il veto sembra essere quello di Conte e del Pd nei suoi confronti. Dunque, proprio sui democratici, aggiunge: "Il tentativo di buttare questa crisi di governo su di me, sui rapporti con il Pd e con il presidente del Consiglio sta diventando imbarazzante. Noi abbiamo detto delle cose, abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Matteo-show prosegue su Rai 3, dove era ospite di Luciaa Mezz'ora in più. Il leader di Italia Viva tenta improbabili slalom in questi giorni di crisi di governo e riesce ad affermare anche che "non abbiamo mai pensato che l'fosse cacciare Giuseppe". Difficile, molto difficile credergli. Quando gli chiedono se rientrerebbe al governo col presunto avvocato del popolo, risponde: "Io non ho veti contro nessuno, non mi permetto. I veti li do sulle cose". Eppure, ora, il veto sembra essere quello die del Pd nei suoi confronti. Dunque, proprio sui democratici, aggiunge: "Il tentativo di buttare questa crisi di governo su di me, sui rapporti con il Pd e con il presidente del Consiglio sta diventando imbarazzante. Noi abbiamo dettoe cose, abbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Non mai Non si è fermata mai un momento Il Foglio Metti una sera a cena da Ruben: pasti a 1 euro per chi è diventato povero

Valentina Pellegrini, vicepresidente dell’omonimo gigante del food, 39 anni, racconta la storia del ristorante che sfama chi passa tempi difficili ...

“Sta scrivennu”: Telegram tradotto in siciliano, in pochi giorni tanti stanno scaricando l’app

Telegram non finisce mai di stupirci. L’app di messaggistica istantanea si contraddistingue per una più evidente ricchezza di funzioni e di possibili modifiche che possono essere apportate all’interno ...

