L'anosmia, ovvero uno dei sintomi principali del coronavirus, può scatenare situazioni estremamente pericolose non direttamente collegate alla patologia. E' quanto accaduto ad una Famiglia americana, salvata dall'unico membro non contagiato dal Covid-19 e pertanto con l'olfatto perfettamente funzionante. Nelle prime ore di venerdì 15 gennaio, infatti, l'abitazione di questo nucleo familiare – che risiede a Waco, nel Texas (USA) – è stata interessata da un incendio. L'unica che si è accorta di ciò che stava accadendo è Bianca Rivera, 17 anni, che è riuscita ad avvertire l'odore del fumo perchè l'unica a non aver contratto il coronavirus. La 17enne ha subito allertato gli altri tre membri della sua Famiglia. Alla fine, tutti e quattro sono riusciti a fuggire in sicurezza.

Ultime Notizie dalla rete : Non avvertono Non avvertono la puzza di bruciato perchè hanno il Covid-19. Famiglia salvata dall’unica figlia non contagiata Periodico Italiano Kessie sul ruolo da rigorista: "Non ho paura di sbagliare e non avverto pressione"

Intervenuto ai microfoni de 'Il Giornale' il centrocampista rossonero Franck Kessie ha parlato del suo ruolo da rigorista. E quindi non avverto alcuna pressione particolare' Sono abituato e soprattutt ...

Pirlo avverte l'Inter: "Non firmo per il pari"

La conferenza del tecnico della Juventus alla vigilia della partita di San Siro contro i nerazzurri. Per approfondire. Inter. Conte: "Rispetto per quello che ha fatto la Juve" ...

