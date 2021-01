Nicola al Torino, accordo raggiunto: Giampaolo ai saluti (Di domenica 17 gennaio 2021) Davide Nicola sarà il prossimo allenatore del Torino: Marco Giampaolo è ormai ai saluti e si attende solo l’annuncio ufficiale Davide Nicola è pronto a diventare il nuovo allenatore del Torino. Urbano Cairo ha deciso di esonerare Marco Giampaolo dopo il deludente 0-0 contro lo Spezia e ingaggiare l’ex giocatore granata. Come riporta Gianluca Di Marzio già nella giornata di oggi si dovrebbe definire l’arrivo dell’ex allenatore del Genoa sulla panchina granata. Prima di dare il proprio ok definitivo, Nicola deve infatti anche risolvere il proprio contratto ancora in essere con il club ligure: anche in questo caso i contatti stanno avvenendo in questi minuti per trovare la quadratura del cerchio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Davidesarà il prossimo allenatore del: Marcoè ormai aie si attende solo l’annuncio ufficiale Davideè pronto a diventare il nuovo allenatore del. Urbano Cairo ha deciso di esonerare Marcodopo il deludente 0-0 contro lo Spezia e ingaggiare l’ex giocatore granata. Come riporta Gianluca Di Marzio già nella giornata di oggi si dovrebbe definire l’arrivo dell’ex allenatore del Genoa sulla panchina granata. Prima di dare il proprio ok definitivo,deve infatti anche risolvere il proprio contratto ancora in essere con il club ligure: anche in questo caso i contatti stanno avvenendo in questi minuti per trovare la quadratura del cerchio. Leggi su Calcionews24.com

