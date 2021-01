NFL Playoffs 2021, Divisional Round: Packers e Bills volano al Championship dopo aver superato Rams e Ravens (Di domenica 17 gennaio 2021) Si è aperto ufficialmente il Divisional Round dei Play-offs NFL 2021 e abbiamo, quindi, le prime due squadre qualificate per il Championship di domenica prossima. Nella NFC i Green Bay Packers, guidati dal solito Aaron Rodgers, regolano i Los Angeles Rams tutto sommato senza patemi, mentre nella AFC I Buffalo Bills stroncano i Baltimore Ravens e tornano al Championship dopo 27 anni. Questa sera gli altri due match, con i Kansas City Chiefs che attendono i Cleveland Browns, mentre nella NFC tutto è apparecchiato per la super-sfida tra Brees e Brady in New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers. NFC Green Bay Packers – Los Angeles Rams 32-18: ci si attendeva un clima polare al Lambeau ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Si è aperto ufficialmente ildei Play-offs NFLe abbiamo, quindi, le prime due squadre qualificate per ildi domenica prossima. Nella NFC i Green Bay, guidati dal solito Aaron Rodgers, regolano i Los Angelestutto sommato senza patemi, mentre nella AFC I Buffalostroncano i Baltimoree tornano al27 anni. Questa sera gli altri due match, con i Kansas City Chiefs che attendono i Cleveland Browns, mentre nella NFC tutto è apparecchiato per la super-sfida tra Brees e Brady in New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers. NFC Green Bay– Los Angeles32-18: ci si attendeva un clima polare al Lambeau ...

OA_Sport : #NFL Playoffs 2021, Divisional Round: #Packers e #Bills volano al Championship dopo aver superato #Rams e #Ravens… - gjoegl : Nfl playoffs sugli spalti tifosi seduti distanziati GB packers LA Rams minimo 10 mila spettatori ma in ????non si può - JetLagEconomist : Oggi ci sono i playoffs NFL! Sei pronto @IvanOrtenzi? - _nfl_lol : Volete commentare le partite dei Playoffs con altre persone? Ecco il Gruppo Telegram di NFL LOL: - Guaglia6 : RT @DavideFuma: Discreto weekend con i playoffs #NFL! Aaron Rodgers, la difesa dei Rams, Lamar vs Allen, i Browns a casa di Mahomes, per f… -

Ultime Notizie dalla rete : NFL Playoffs NFL Playoffs 2021, Wild Card Round: i Saints vincono facile, i Ravens superano i Titans, i Browns demoliscono gli Steelers OA Sport NFL Playoffs 2021, Wild Card Round: i Saints vincono facile, i Ravens superano i Titans, i Browns demoliscono gli Steelers

Si è concluso il Wild Card Round dei Play-offs della NFL 2020-2021 e, quindi, si è andato a comporre il quadro del Divisional Round che si giocherà nel corso del prossimo weekend. Dopo i match del sab ...

Bills di misura sui Colts per un’attesa durata venticinque anni

Quattro lunghissimi lustri, tanto è durato il digiuno dei Buffalo Bills che non vicevano una partita di playoffs dal 37 a 22 rifilato ai rivali divisionali Dolphins il 30 Dicembre del 1995, quando ...

Si è concluso il Wild Card Round dei Play-offs della NFL 2020-2021 e, quindi, si è andato a comporre il quadro del Divisional Round che si giocherà nel corso del prossimo weekend. Dopo i match del sab ...Quattro lunghissimi lustri, tanto è durato il digiuno dei Buffalo Bills che non vicevano una partita di playoffs dal 37 a 22 rifilato ai rivali divisionali Dolphins il 30 Dicembre del 1995, quando ...