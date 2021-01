Nel segno di Manzù bellezza senza fine (Di domenica 17 gennaio 2021) Esattamente trent’anni fa moriva Giacomo Manzù. Ma le sue opere d’arte continuano a sfidare le insidie del tempo: sono maestose e possiedono una potenza espressiva tale da renderle senza tempo, proprio come le opere della classicità. È con questa consapevolezza che tempo fa l’Università di Bergamo si era impegnata a rendere un doveroso omaggio alla memoria del grande artista, di fama mondiale, ma anche fortemente radicato nel suo territorio. Come scriveva il critico Roberto Tassi, nell’arte di Manzù è possibile scorgere «una sicurezza naturale, una testarda forza, da contadino bergamasco». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 17 gennaio 2021) Esattamente trent’anni fa moriva Giacomo. Ma le sue opere d’arte continuano a sfidare le insidie del tempo: sono maestose e possiedono una potenza espressiva tale da renderletempo, proprio come le opere della classicità. È con questa consapevolezza che tempo fa l’Università di Bergamo si era impegnata a rendere un doveroso omaggio alla memoria del grande artista, di fama mondiale, ma anche fortemente radicato nel suo territorio. Come scriveva il critico Roberto Tassi, nell’arte diè possibile scorgere «una sicurezza naturale, una testarda forza, da contadino bergamasco».

AnnalisaChirico : Grillo lo chiamava ‘demente Mastella’, DiBattista ironizzava sull’Udeur e sosteneva la legge sul vincolo d mandato.… - F_Boccia : Continuiamo a fare il nostro dovere per mettere in sicurezza l'Italia: avanti con @GiuseppeConteIT nel segno della serietà #AvanticonConte - ZZiliani : Prossimamente a “Chi l’ha visto?” i famigliari di #Fourneau e #LaPenna riuniti nel segno della reciproca solidariet… - daydream_sara : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 17 gennaio 2021, con la Luna nel segno dei Pesci. Buona lettura e felice giornata. - CriLu83 : @ipertao si vede chiaramente quanto Giulia apprezza Tommaso vorrebbe la sua considerazione non solo nel farsi prend… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel segno "LUCE E VITA", L'EDITORIALE ODIERNO: "NEL SEGNO DELLA FIDUCIA" ruvochannel.com Nel segno di Manzù bellezza senza fine

Esattamente trent’anni fa moriva Giacomo Manzù. Ma le sue opere d’arte continuano a sfidare le insidie del tempo: sono maestose e possiedono una potenza espressiva tale da renderle senza tempo, propri ...

CN SPORT – Orgoglio Ciampino : da 2-0 a 3-2. Nordovest superata nel segno di Dall’Onder

Da segnalare, nel corso del primo tempo, ben 5 ammonizioni: Kamel e Saddemi per la Nordovest; Becchi, Paz e Lelé per gli ospiti. SECONDO TEMPO – All’intervallo Reali ha la possibilità di confrontarsi ...

Esattamente trent’anni fa moriva Giacomo Manzù. Ma le sue opere d’arte continuano a sfidare le insidie del tempo: sono maestose e possiedono una potenza espressiva tale da renderle senza tempo, propri ...Da segnalare, nel corso del primo tempo, ben 5 ammonizioni: Kamel e Saddemi per la Nordovest; Becchi, Paz e Lelé per gli ospiti. SECONDO TEMPO – All’intervallo Reali ha la possibilità di confrontarsi ...