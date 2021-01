Navalny lascia la Germania e vola in Russia: “Non temo l’arresto”. Fermati all’aeroporto di Mosca i colleghi che lo aspettavano (Di domenica 17 gennaio 2021) “Sono innocente, non temo l’arresto. Lo ha detto l’oppositore russo Alexey Navalny, all’aeroporto di Berlino da dove è partito alla volta di Mosca, dove rischia di essere arrestato. “Sono stato bene in Germania, ma tornare a casa è sempre meglio”, ha detto Navalny circondato dai giornalisti mentre si stava dirigendo, insieme alla moglie, verso il suo posto. Stando ad alcune testimonianze, si sarebbe imbarcato per ultimo. “È il miglior momento degli ultimi 5 mesi”, ha aggiunto. La coppia ha anche postato un video da dentro l’aereo, in cui scherzano sul loro ritorno. Intanto a Mosca i colleghi di Navalny, Lyubov Sobol, Ruslan Shaveddinov e Konstantin Kotov, sono stati Fermati dalla polizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) “Sono innocente, non. Lo ha detto l’oppositore russo Alexeydi Berlino da dove è partito alla volta di, dove rischia di essere arrestato. “Sono stato bene in, ma tornare a casa è sempre meglio”, ha dettocircondato dai giornalisti mentre si stava dirigendo, insieme alla moglie, verso il suo posto. Stando ad alcune testimonianze, si sarebbe imbarcato per ultimo. “È il miglior momento degli ultimi 5 mesi”, ha aggiunto. La coppia ha anche postato un video da dentro l’aereo, in cui scherzano sul loro ritorno. Intanto adi, Lyubov Sobol, Ruslan Shaveddinov e Konstantin Kotov, sono statidalla polizia ...

