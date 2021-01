Navalny arrestato appena tornato a Mosca. Ferma protesta dell’UE (Di domenica 17 gennaio 2021) L'oppositore di Putin, Alrexei Navalny, è stato Fermato dalla polizia dopo essere atterrato a Mosca. Aveva trascorso 5 mesi in cura, in Germania, dopo il sospetto avvelenamento. Gli agenti gli hanno chiesto di seguirlo al controllo passaporti. La moglie lo ha baciato in segno di saluto. L'avvocato non ha potuto seguirlo Leggi su firenzepost (Di domenica 17 gennaio 2021) L'oppositore di Putin, Alrexei, è statoto dalla polizia dopo essere atterrato a. Aveva trascorso 5 mesi in cura, in Germania, dopo il sospetto avvelenamento. Gli agenti gli hanno chiesto di seguirlo al controllo passaporti. La moglie lo ha baciato in segno di saluto. L'avvocato non ha potuto seguirlo

