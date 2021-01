Navalny arrestato appena ha messo piede in Russia

Leggi su formiche

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il servizio carcerario russo ha fatto sapere che il leader dell’attivismo anti-Cremlino Alexeiè statoin un aeroporto di Mosca domenica dopo essere tornato dalla Germania. ?? — BREAKING: JUST IN:n opposition leader Alexeiwas arrested just moments after landing in Moscow. pic.twitter.com/ET9xXdcPpA — Belaaz (@TheBelaaz) January 17, 2021, che è il nemico più importante e determinato del presidente Vladimir Putin, leader simbolico e più conosciuto in Occidente tra coloro che lotta conto la corruzione e il sistema di potere putiano, era in Germania da cinque mesi per riprendersi da un tentato omicidio. La sua vicenda è celebre, era stato avvelenato con un agente nervino di rientro a Mosca da una campagna elettorale in Siberia — secondo diverse ricostruzioni da ...