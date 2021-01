Navalny arrestato appena atterrato a Mosca 5 mesi dopo l’avvelenamento: “E’ casa mia, non ho paura”. Biden e vertici Ue: “Va scarcerato” (Di domenica 17 gennaio 2021) Il tempo di compiere il percorso dalla scaletta dell’aereo fino al controllo passaporti e Alexey Navalny, appena tornato in patria dopo l’avvelenamento di agosto, è stato arrestato dalla polizia all’aeroporto di Sheremetyevo di Mosca. La moglie lo ha solo baciato, poi il più noto oppositore di Vladimir Putin è stato fermato dagli ufficiali del dipartimento operativo del Servizio penitenziario federale. Formalmente, come spiega lo stesso Servizio penitenziario russo, Navalny è stato condannato con la sospensione condizionale della pena, ma è inserito – dal 29 dicembre – nella lista dei ricercati per molteplici violazioni del periodo di prova. “Io sono qui e vi posso assicurare di essere felice, questa è casa mia“, aveva detto Navalny ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Il tempo di compiere il percorso dalla scaletta dell’aereo fino al controllo passaporti e Alexeytornato in patriadi agosto, è statodalla polizia all’aeroporto di Sheremetyevo di. La moglie lo ha solo baciato, poi il più noto oppositore di Vladimir Putin è stato fermato dagli ufficiali del dipartimento operativo del Servizio penitenziario federale. Formalmente, come spiega lo stesso Servizio penitenziario russo,è stato condannato con la sospensione condizionale della pena, ma è inserito – dal 29 dicembre – nella lista dei ricercati per molteplici violazioni del periodo di prova. “Io sono qui e vi posso assicurare di essere felice, questa èmia“, aveva detto...

