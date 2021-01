Navalny arrestato all'arrivo in aeroporto a Mosca. Biden chiede la 'scarcerazione immediata' (Di domenica 17 gennaio 2021) Alexey Navalny , attivista, politico e blogger russo, è stato fermato dalla polizia appena dopo essere atterrato a Mosca . Gli agenti gli hanno chiesto di seguirlo al controllo passaporti. La moglie ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021) Alexey, attivista, politico e blogger russo, è stato fermato dalla polizia appena dopo essere atterrato a. Gli agenti gli hanno chiesto di seguirlo al controllo passaporti. La moglie ...

lauraboldrini : #Navalny arrestato appena atterrato a #Mosca, dove con coraggio ha scelto di tornare. Un evidente atto di repressi… - TeresaBellanova : Alexei Navalny, principale oppositore politico di Putin, è stato arrestato al suo arrivo in Russia. Nel condannare… - fattoquotidiano : Russia, Alexei Navalny è stato arrestato appena atterrato a Mosca. L’avvocato non ha potuto seguirlo. “Questa è cas… - domenicogifuni : RT @jacopo_iacoboni: Piccola spiegazione: Alexey Navalny viene arrestato per non essersi presentato all’autorità russa - mentre era in com… - fran_rom_corr : RT @paoloigna1: Un benvenuto dirottato e un diritto alla libertà arrestato #Navalny -