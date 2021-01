Navalny arrestato a Mosca. Era tornato dalla Germania dopo l'avvelenamento (Di domenica 17 gennaio 2021) Il dissidente Alexey Navalny ha fatto ritorno in Russia ed è stato arrestato dalla polizia all' aeroporto Sheremetyevo di Mosca . La causa ufficiale dell'arresto è stata la mancata comparizione all'... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Il dissidente Alexeyha fatto ritorno in Russia ed è statopolizia all' aeroporto Sheremetyevo di. La causa ufficiale dell'arresto è stata la mancata comparizione all'...

