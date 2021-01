Nasce Stellantis, muore l’industria italiana dell’auto (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen – Ieri la nascita effettiva, domani la quotazione in borsa. Tutto in un fine settimana. L’ultimo della (fu) Fiat italiana. Ottenuto il via libera dall’assemblea degli azionisti ad inizio mese debutta così Stellantis, il gruppo franco-italiano dell’automobile. Più transalpino che altro, a dire la verità. La fusione che non è una fusione Solo in Italia si continua, a proposito di Stellantis, a parlare di “fusione”. Nulla di sbagliato, intendiamoci. Il problema sorge quando si aggiunge l’aggettivo “paritaria”. Tecnicamente la è, dato che i principali nuovi azionisti – Exor da un lato, la componente francese (Psa e governo) dall’altro – avranno all’incirca le stesse quote. Le quali, tuttavia, hanno un peso specifico decisamente diverso. Come si legge nel prospetto di quotazione, a pagina 108: “La dirigenza di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen – Ieri la nascita effettiva, domani la quotazione in borsa. Tutto in un fine settimana. L’ultimo della (fu) Fiat. Ottenuto il via libera dall’assemblea degli azionisti ad inizio mese debutta così, il gruppo franco-italianomobile. Più transalpino che altro, a dire la verità. La fusione che non è una fusione Solo in Italia si continua, a proposito di, a parlare di “fusione”. Nulla di sbagliato, intendiamoci. Il problema sorge quando si aggiunge l’aggettivo “paritaria”. Tecnicamente la è, dato che i principali nuovi azionisti – Exor da un lato, la componente francese (Psa e governo) dall’altro – avranno all’incirca le stesse quote. Le quali, tuttavia, hanno un peso specifico decisamente diverso. Come si legge nel prospetto di quotazione, a pagina 108: “La dirigenza di ...

