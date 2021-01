Napoli, trauma contusivo al polpaccio sinistro per Petagna (Di domenica 17 gennaio 2021) Attraverso un comunicato, il Napoli ha fornito aggiornamenti in merito alle condizioni di Andrea Petagna. L’attaccante partenopeo, autore di ben due assist nella larga vittoria per 6-0 contro la Fiorentina, aveva infatti dovuto lasciare il terreno di gioco al 73? per un problema fisico. In seguito ad alcuni accertamenti, la diagnosi è stata un trauma contusivo al polpaccio sinistro. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Attraverso un comunicato, ilha fornito aggiornamenti in merito alle condizioni di Andrea. L’attaccante partenopeo, autore di ben due assist nella larga vittoria per 6-0 contro la Fiorentina, aveva infatti dovuto lasciare il terreno di gioco al 73? per un problema fisico. In seguito ad alcuni accertamenti, la diagnosi è stata unal. SportFace.

