Napoli, tamponi tutti negativi. La partita con la Fiorentina non slitta (Di domenica 17 gennaio 2021) Non ci sarà slittamento nell’orario di Napoli-Fiorentina. Il Napoli comunica su Twitter che i tamponi effettuati nella notte ai giocatori del Napoli dopo il caso di contagio di Fabian Ruiz, sono già stati processati. I risultati sono stati tutti negativi. Dunque la partita sarà disputata come da programma, senza nessuno spostamento. tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati a mezzanotte ai componenti del gruppo squadra. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/GkNwHmBwq4 — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 17, 2021 Ultim’ora Napoli I tamponi del gruppo squadra, processati d’urgenza questa ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) Non ci saràmento nell’orario di. Ilcomunica su Twitter che ieffettuati nella notte ai giocatori deldopo il caso di contagio di Fabian Ruiz, sono già stati processati. I risultati sono stati. Dunque lasarà disputata come da programma, senza nessuno spostamento.al Covid-19 ieffettuati a mezzanotte ai componenti del gruppo squadra. #ForzaSempre pic.twitter.com/GkNwHmBwq4 — Official SSC(@ssc) January 17, 2021 Ultim’oradel gruppo squadra, processati d’urgenza questa ...

