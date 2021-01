Napoli show al Maradona |  Fiorentina travolta e messaggio alla Juve

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLodelallo stadio Diego Armandoriaccende la candidatura Scudetto dei partenopei. Contro la Fiorentina la squadra di Gattuso vince 6-0, si porta a -6 dal Milan capolista e infligge lo stop ai viola reduci dal successo sul Cagliari. Nella prima frazione di gioco ilriesce in quello che è mancato contro lo Spezia: far golprima occasione. Agli azzurri basta un tempo per dilagare contro la formazione allenata da Cesare Prandelli. Sblocca Insigne, poi tre grandi occasioni viola per il pari, fallite. A quel punto la squadra di Gattuso di scatena con Demme, Lozano e Zielinski. Nella ripresa doppietta personale di Insigne (rigore) e rete anche per Politano. Buone notizie per gli azzurri in vista della Supercoppa con il rientro in campo di Dries ...