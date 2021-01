Napoli, per Petagna trauma contusivo al polpaccio sinistro (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Napoli ha pubblicato sul suo sito ufficiale un aggiornamento sulle condizioni di Andrea Petagna, costretto ad uscire dal campo durante Napoli-Fiorentina per infortunio. “Andrea Petagna, sostituito nel finale di Napoli-Fiorentina, ha riportato un trauma contusivo al polpaccio sinistro”. La cosa era già stata anticipata da Rino Gattuso ai microfoni di Dazn. Il tecnico aveva già annunciato che Petagna aveva ricevuto un brutto colpo al polpaccio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) Ilha pubblicato sul suo sito ufficiale un aggiornamento sulle condizioni di Andrea, costretto ad uscire dal campo durante-Fiorentina per infortunio. “Andrea, sostituito nel finale di-Fiorentina, ha riportato unal”. La cosa era già stata anticipata da Rino Gattuso ai microfoni di Dazn. Il tecnico aveva già annunciato cheaveva ricevuto un brutto colpo al. L'articolo ilsta.

