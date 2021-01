Napoli-Fiorentina | Prandelli deluso | “Chiedo scusa ai tifosi”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDi Stefano Colasurdo– Nel lunch match di giornata non c’è stata storia tra. Gli azzurri hanno dominato in lungo ed in largo per i 90 minuti. La viola si aspettava decisamente una partita diversa e sicuramente non avrebbe mai immaginato una sconfitta di questa portata. Per questo motivo Cesareha chiestoai suoi. L’allenatore, ex Ct della nazionale, si è infuriato con i suoi soprattutto per la grande giocata di Insigne che è riuscito a liberarsi in mezzo a 5 servendo poi Lozano per la rete del 3-0. “Cose del genere non possono capitare” ha dichiarato il mister Viola.quindi che continua ad avere grandi difficoltà nello sviluppare interessanti trame di gioco e soprattutto nel ...