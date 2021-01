Napoli-Fiorentina | i convocati di Gattuso Ci sono Manolas e Mertens

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ilha fornito la lista deiper, in programma oggi alle 12.30 allo Stadio Maradona, valida per la 18esima giornata di Serie A (dirige la gara l’arbitro Chiffi di Padova). Non sarà del match Di Lorenzo squalificato. In elenco ci, reduci dagli infortuni.sarà probabilmente titolare accanto a Koulibaly in difesa. I: Meret, Ospina, Contini, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic,, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano,, Petagna, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi. L'articolo ilsta.