Napoli – Fiorentina, dopo la positività di Fabian Ruiz rischia di slittare il 'lunch match' (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – C'è apprensione in casa Napoli dopo la positività al Covid-19 di Fabian Ruiz. L'Asl Napoli 1 ha chiesto che di effettuare nella notte altri tamponi. L'esito arriverà in mattinata. Il 'lunch match' allo Stadio Diego Armando Maradona rischia di cominciare con un po' di ritardo. Non è nemmeno da escludere l'ipotesi che la gara slitti al pomeriggio se i tamponi non fossero elaborati in tempo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

