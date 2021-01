Napoli-Fiorentina 6-0 | pagelle Se Insigne giocasse sempre così sarebbe un campione

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 gennaio 2021) OSPINA. Ogni uscita è un’impresa riuscita in cui si getta con il corazon e soprattutto con il corpo, al punto di non avere pietà neanche per l’amico San Kostas. Si fa male anche lui, ma rimane in campo, stoicamente. Decisivo un paratone di Ospinik al 27’ su un tiraccio maligno dell’anziano franco, eravamo ancora sull’uno a zero. Indi è lesto nei rilanci, mani o piedi che siano. E visto che gli va tutto bene, un po’ di culo non guasta: come quando Santa Traversa lo salva dal tacco autolesionista del calabro-teutonico – 7 Partita perfetta. Ci mette attenzione, precisione. Anticipa tutto e tutti. Splendido su Ribery (lanciato in porta da Demme, ricordiamolo), ma bella anche la parata sull’avvincente azione firmata Callejon-Ribery – 7 HYSAJ. L’incipit, a dire il vero, è traballante: Mister Veleno gli allucca in capa e lui tituba, poi i viola si estinguono, tramortiti dal Napule più ...