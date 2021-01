Napoli-Fiorentina 6-0 | Gattuso aggancia la Roma e lancia la sfida alla Juve in Supercoppa

RafAuriemma : L'ASL Napoli 1 ha ricevuto comunicazione dal club che farà nuovi tamponi alla squadra, per capire se altri calciato… - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Napoli *3-0 Fiorentina *(Lozano 38‘) #SSFootball - LTheDestructor : Da Napoli-Fiorentina 6-0 a Nadal-Djokovic 6-0 è un attimo #NapoliFiorentina - 11contro11 : #Napoli-#Fiorentina (6-0), Gattuso: «Create tante occasioni» #SerieA #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fiorentina

ll Napoli agguanta la Roma in classifica e spaventa la Juve in vista della Supercoppa italiana di mercoledì. Al "Maradona" gli azzurri travolgono per 6-0 la Fiorentina al termine di una partita chiusa ..."L'emblema della partita è il terzo gol: Insigne è in mezzo a cinque e non può uscire così" Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, dopo il 6-0 rimediato in casa del Napoli è intervenuto al ...