Napoli Fiorentina 4-0 LIVE: comincia il secondo tempo

Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Napoli e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Allo stadio "Diego Armando Maradona", Napoli e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Napoli Fiorentina 4-0 MOVIOLA

FISCHIO D'INIZIO – comincia LA PARTITA

5? GOL Napoli – Gli azzurri la sbloccano subito. Lozano vola sulla destra, la metta bassa in area per Petagna e che stoppa e fa la sponda per Insigne che col piatto destro batte Dragowski.

13? Problemi per Amrabat – Il centrocampista della Fiorentina si accascia al suolo. Entra in campo lo staff medico, ma ...

