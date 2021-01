Napoli, Covid: ex studenti della Federico II nel team di sviluppo del vaccino italiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – C’è un solido e folto gruppo di federiciani dietro allo sviluppo del vaccino italiano Reithera. Scienziati che, partiti dall‘Università degli Studi di Napoli Federico II, hanno lavorato duramente per mettere in campo una risposta al Covid 19. Virginia Ammendola, CTF, Federica Barra, PhD, Teresa Busiello, Scienze, Marianna Caranfil, Biotecnologie Mediche, Alessandra Maria Contino, Biotecnologie Mediche, Giulio Corcamo, Biologia Biomolecolare, Mariarosaria Del Sorbo, Biotecnologie Mediche, Roberto Esposito, Biotecnologie Industriali, Sara Fabbricino, Biotecnologie Industriali, Alessandra Fanzini, Biotecnologie Molecolari ed Industriali, Elisa Ferrigno, Biotecnologie Molecolari ed Industriali, Salvatore Fusco, Biologia, Anna ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– C’è un solido e folto gruppo di federiciani dietro allodelReithera. Scienziati che, partiti dall‘Università degli Studi diII, hanno lavorato duramente per mettere in campo una risposta al19. Virginia Ammendola, CTF, Federica Barra, PhD, Teresa Busiello, Scienze, Marianna Caranfil, Biotecnologie Mediche, Alessandra Maria Contino, Biotecnologie Mediche, Giulio Corcamo, Biologia Biomolecolare, Mariarosaria Del Sorbo, Biotecnologie Mediche, Roberto Esposito, Biotecnologie Industriali, Sara Fabbricino, Biotecnologie Industriali, Alessandra Fanzini, Biotecnologie Molecolari ed Industriali, Elisa Ferrigno, Biotecnologie Molecolari ed Industriali, Salvatore Fusco, Biologia, Anna ...

