Moviola Atalanta Genoa | l’episodio chiave del match

(Di domenica 17 gennaio 2021)delvalido per la 18ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 18ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro MarinelliDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

CalcioNews24 : Atalanta Cagliari 3-1: cronaca e tabellino - junews24com : Atalanta-Cagliari 2-1 LIVE: Miranchuk ristabilisce il vantaggio nerazzurro -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Atalanta

Calcio News 24

Anche in Coppa Italia, episodi controversi da moviola. Dopo il pessimo arbitraggio di Massa in Fiorentina-Inter, il Corriere dello Sport analizza tra le sue colonne gli episodi salienti di Juventus-Ge ...SKRINIAR RISCHIA – Skriniar, però, ha rischiato grosso in avvio di ripresa. C’è il penalty per l’Inter al 40’: Terracciano respinge il tiro di Eriksen ma sulla ribattuta viene anticipato da Sanchez. F ...