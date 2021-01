Moratti: «Suning vuole cedere? Mi spiacerebbe, avevano rispetto dell’Inter» (Di domenica 17 gennaio 2021) Massimo Moratti ha parlato sulle colonne di Repubblica della possibile cessione dell’Inter da parte di Suning. Le sue parole Massimo Moratti ha affidato alle pagine di Repubblica il suo commento sulla possibile cessione dell’Inter da parte di Suning. Queste le parole dell’ex numero uno nerazzurro. «Mi spiacerebbe, avevano tutto: soldi, struttura familiare, forte educazione e rispetto per i valori dell’Inter». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Massimoha parlato sulle colonne di Repubblica della possibile cessioneda parte di. Le sue parole Massimoha affidato alle pagine di Repubblica il suo commento sulla possibile cessioneda parte di. Queste le parole dell’ex numero uno nerazzurro. «Mitutto: soldi, struttura familiare, forte educazione eper i valori». Leggi su Calcionews24.com

