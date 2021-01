Moratti chiedere di sospendere la zona rossa in Lombardia. Boccia: "Ripettiamo le regole insieme" (Di domenica 17 gennaio 2021) Primo giorno di zona rossa per la Lombardia. L’ordinanza adottata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che avrà una validità di almeno due settimane, non è andata giù al governatore Attilio Fontana, che ha annunciato un ricorso che verrà presentato nella giornata di lunedì. E la neo assessora al Welfare, Letizia Moratti, chiede una sospensione di 48 ore del provvedimento “in attesa dell’aggiornamento degli indici Rt basato su dati che configurerebbero per Regione Lombardia un livello di rischio attuale tutt’altro che da zona rossa”. Ma il ministro Francesco Boccia frena: “Pensare di ripartire senza laLombardia è impossibile, è il cuore pulsante del Paese, quei numeri (i parametri per stabilire le fasce di colore, ndr), li ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Primo giorno diper la. L’ordinanza adottata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che avrà una validità di almeno due settimane, non è andata giù al governatore Attilio Fontana, che ha annunciato un ricorso che verrà presentato nella giornata di lunedì. E la neo assessora al Welfare, Letizia, chiede una sospensione di 48 ore del provvedimento “in attesa dell’aggiornamento degli indici Rt basato su dati che configurerebbero per Regioneun livello di rischio attuale tutt’altro che da”. Ma il ministro Francescofrena: “Pensare di ripartire senza laè impossibile, è il cuore pulsante del Paese, quei numeri (i parametri per stabilire le fasce di colore, ndr), li ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Moratti chiedere di sospendere la zona rossa in Lombardia. Boccia: 'Ripettiamo le regole insieme' - HuffPostItalia : Moratti chiedere di sospendere la zona rossa in Lombardia. Boccia: 'Ripettiamo le regole insieme' - rami_piu_smocci : RT @giuseppetp55: Che c’è di nuovo in #Lombardia ?Aspettavano tutti la Moratti,per cosa poi?Per chiedere l’immediata richiesta di sospensio… - lucia25968868 : RT @giuseppetp55: Che c’è di nuovo in #Lombardia ?Aspettavano tutti la Moratti,per cosa poi?Per chiedere l’immediata richiesta di sospensio… - Stefanoazzolin3 : @matteosalvinimi buon giorno senatore Matteo Salvini speranza già deciso chiudere Lombardia Milano fino al 31 genn… -