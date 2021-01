"Moralista dei miei stivali, feccia venduta al potere": Michele Boldrin fa a pezzi Selvaggia Lucarelli (Di domenica 17 gennaio 2021) Crisi di nervi per Selvaggia Lucarelli, che perde il suo aplomb, ammesso che esista, con Michele Boldrin, il celebre economista. Tutto nasce perché la blogger alza come al solito il ditino, lo punta contro gli italiani che si "permettono" di uscire di casa e riempire i negozi in uno dei pochi giorni in cui possono farlo (ieri, sabato 16 gennaio): "Oggi a Milano supermercati, strade, i pochi negozi aperti strapieni di gente. Strapieni", scandisce la Lucarelli, con evidente indignazione nei confronti del popolino che mette il becco fuori dalle quattro mura. Ed ecco che a quel punto entra in campo Boldrin, che la infilza: "A occhio e croce c'eri anche tu. Perché non sei rimasta chiusa a casa? Moralista dei miei stivali". Dunque la blogger ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Crisi di nervi per, che perde il suo aplomb, ammesso che esista, con, il celebre economista. Tutto nasce perché la blogger alza come al solito il ditino, lo punta contro gli italiani che si "permettono" di uscire di casa e riempire i negozi in uno dei pochi giorni in cui possono farlo (ieri, sabato 16 gennaio): "Oggi a Milano supermercati, strade, i pochi negozi aperti strapieni di gente. Strapieni", scandisce la, con evidente indignazione nei confronti del popolino che mette il becco fuori dalle quattro mura. Ed ecco che a quel punto entra in campo, che la infilza: "A occhio e croce c'eri anche tu. Perché non sei rimasta chiusa a casa?dei". Dunque la blogger ...

La finta morale dei moralisti che fino a ieri ci bacchettavano

