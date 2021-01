Monti: basta ristori alle piccole imprese, meglio chiuderle. Meloni furiosa: massacro dei lavoratori (Di domenica 17 gennaio 2021) Mario Monti parla e Giorgia Meloni replica con durezza. Il senatore a vita, con un intervento sul Corriere della Sera, pone alcune questioni a suo avviso ineludibili che Giuseppe Conte, nel chiedere la fiducia al Parlamento, dovrebbe affrontare. In pratica detta in qualche modo l’agenda da seguire, in modo che Conte si metta sempre di più sotto la tutela di Bruxelles. Facendo attenzione a non scontentare gli eurocrati. I quali, avvisa Monti, prima o poi ci chiederanno conto del finanziamento a costo zero del disavanzo italiano. Monti: basta coi ristori alle piccole imprese La soluzione, e Monti lo dice con chiarezza, è farla finita con la politica dei ristori. Le imprese che a causa ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 gennaio 2021) Marioparla e Giorgiareplica con durezza. Il senatore a vita, con un intervento sul Corriere della Sera, pone alcune questioni a suo avviso ineludibili che Giuseppe Conte, nel chiedere la fiducia al Parlamento, dovrebbe affrontare. In pratica detta in qualche modo l’agenda da seguire, in modo che Conte si metta sempre di più sotto la tutela di Bruxelles. Facendo attenzione a non scontentare gli eurocrati. I quali, avvisa, prima o poi ci chiederanno conto del finanziamento a costo zero del disavanzo italiano.coiLa soluzione, elo dice con chiarezza, è farla finita con la politica dei. Leche a causa ...

È una “quota politica”, perché a rigor di regolamento, basterebbe anche la cosiddetta maggioranza ... Elena Cattaneo, Carlo Rubbia, Mario Monti e Liliana Segre, che si esprimono di solito a favore ...

Giusto per ricordarlo a Monti, lunedì gli italiani pagheranno alcune imposte sospese dai precedenti decreti e solo per un intervento in extremis si sono salvati dall'invio di 50 milioni di cartelle ...

