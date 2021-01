Modena | anziana tenta il suicidio

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 17 gennaio 2021) Unadonna di 85 anni hato il. Ancora non sono chiare le motivazioni che hanno spinto l’donna a compiere tale sconsiderato gesto. La donna è salita sul cornicione del tetto di casa con l’intento di lanciarsi nel vuoto. Tempestivo l’intervento dei poliziotti della Squadra Volante di, che per fortuna ha evitato la tragedia. Sono le 14, diversi residenti chiamano allarmati le forze dall’ordine: una donna è sul cornicione, minaccia di buttarsi. Si precipitano sul posto in pochissimi minuti: la signora era in evidente stato confusionale, e in bilico sul cornicione del tetto gridava: “Mi butto giù, mi butto giù”. Il portone di ingresso della casa è chiuso a chiave dall’interno. Così allertati i sanitari e i Vigili del fuoco, tre agenti, senza alcuna ...