Misure anti Covid-19 dal 16 gennaio, ecco le nuove aree di criticità (Di domenica 17 gennaio 2021) Palazzo Chigi sulla sua pagina ufficiale Facebook ha pubblicato quattro importanti slide. Si tratta del Dpcm 14 gennaio 2021, con le principali disposizioni suddivise per aree di criticità. Le disposizioni sono partite dal 16 gennaio 2021, la suddivisione dell’Italia in fasce di colore rispetto che a giorni rossi o di colore fa comprendere come la situazione epidemiologica viene di nuovo trattata valutando le specificità locali. ecco la sintesi delle regole principali per zona gialla, arancione e rossa. Misure anti Covid per la zona gialla Da domani sono area gialla le regioni Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana La circolazione nelle regioni è consentita dalle 5 alle 22, dalle 22 ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Palazzo Chigi sulla sua pagina ufficiale Facebook ha pubblicato quattro importslide. Si tratta del Dpcm 142021, con le principali disposizioni suddivise perdi. Le disposizioni sono partite dal 162021, la suddivisione dell’Italia in fasce di colore rispetto che a giorni rossi o di colore fa comprendere come la situazione epidemiologica viene di nuovo trattata valutando le specificità locali.la sintesi delle regole principali per zona gialla, arancione e rossa.per la zona gialla Da domani sono area gialla le regioni Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana La circolazione nelle regioni è consentita dalle 5 alle 22, dalle 22 ...

PALERMO - "Leggendo con attenzione il provvedimento nazionale e regionale per la Sicilia 'zona rossa', si scopre che è in realtà un rosa pallido. Più ...

