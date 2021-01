Mina Settembre | tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Leggi su tpi

(Di domenica 17 gennaio 2021): trama, cast, quante puntate e streaming Da domenica 17 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda, unatv dramedy sentimentale ambientata a Napoli, che ha per protagonista un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Allo stesso tempo è il racconto di una donna – dal carattere deciso, ma anche dolce e fragile – che prova a rimettere in piedi la propria vita. Scritta da Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta, latv è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni “Un giorno dia Natale” e “Un telegramma da”, editi da Sellerio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Separatasi da poco e ...