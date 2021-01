Mina Settembre, parla la regista Tiziana Aristarco: tutto quello che c'è da sapere sulla Fiction (Di domenica 17 gennaio 2021) Stasera, su Rai1, va in onda in prima serata la Prima Puntata della Fiction con Serena Rossi Mina Settembre. La regia è di Tiziana Aristarco, che ci racconta i personaggi, il set, gli attori. Leggi su comingsoon (Di domenica 17 gennaio 2021) Stasera, su Rai1, va in onda in prima serata la Prima Puntata dellacon Serena Rossi. La regia è di, che ci racconta i personaggi, il set, gli attori.

appesiaunfilo : @MdGOfficial da suo lettore vista la premiere di 'mina settembre' sul décolleté non ci siamo - MutiLeonilde : RT @bubinoblog: SERENA ROSSI È MINA SETTEMBRE: DEBUTTA LA NUOVA FICTION DI RAI1 TRATTA DAI ROMANZI DI DE GIOVANNI - zazoomblog : Mina Settembre tutti i dettagli della messa in onda della nuova serie tv Rai - #Settembre #tutti #dettagli #della - IlMelvin : La recensione di @Federi84 in Gioli per @Parole_a_Colori sulla nuova serie #MinaSettembre con @serenarossi_com da s… - lostthemoth : Stasera Mina Settembre, hype. -