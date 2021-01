Mina Settembre | le anticipazioni della prossima puntata | la seconda

Leggi su tpi

(Di domenica 17 gennaio 2021) Cosa succederà nella(la) di, la serie tv con Serena Rossi in onda su Rai 1 il 18 gennaio 2021? La vocazione di, nell’aiutare gli altri e la sua grandissima deterzione, la porterà ad affrontare casi difficili e pericolosi. Situazione diversa, invece, dal punto di vista sentimentale. Nel primo episodioserata ci sarà un po’ di imbarazzo trae Domenico nel momento in cui si ritroveranno insieme in studio al consultorio. Tuttavia per i due, come sempre, non ci sarà tempo per pensare ai propri turbamenti sentimentali., infatti, riceverà la visita di un professore che apparirà fortemente preoccupato per lo stato di salute del suo migliore allievo Thomas. ...