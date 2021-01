Mina Settembre | la trama della serie tv con Serena Rossi

(Di domenica 17 gennaio 2021) su Rai 1è la nuova fiction di Rai 1 in onda da questa sera, domenica 17 gennaio 2021, con. Protagonista è un’assistente sociale napoletana, sempre pronta a prendersi carico dei tanti casi che giungono al suo consultorio, nel centro storico di Napoli. Sebbene spesso sembri avere la testa da un’altra parte,sa essere pragmatica e piena di risorse, riuscendo a tirar fuori la gente dai guai e a risolvere con fantasia e testardaggine le vicende turbolente di chi le chiede aiuto. Ma qual è ladi? Di cosa parla? Scopriamolo insieme. Tutto quello che c’è da sapere su: di cosa parla “Empatia, fierezza, movimento:...

bubinoblog : GUIDATV E TOTOSHARE 17 GENNAIO 2021: MINA SETTEMBRE, ZINGARETTI DALLA D'URSO, RENZI DA GILETTI E BERSANI DA FAZIO - cheTVfa : #MinaSettembre | IL CAST | #SerenaRossi, #GiuseppeZeno, #GiorgioPasotti e tutti i personaggi della serie - stef88farm : Stasera Mina Settembre ?? - misscharmy : @CorneliaHale94 @zonaila @AnnaSpocchiossa @fedesiino @Federic01996 @lorenzop861 @CIAfra73 @OnceUponATeddy @dumurin… - striano18 : MINA SETTEMBRE la nuova serie tv su @RaiUno questa sera e domani alle 21:25 e poi tutte le domeniche fino al 14 feb… -

Ultime Notizie dalla rete : Mina Settembre

Serena Rossi è tra gli ospiti di oggi anche di Domenica In per presentare Mina Settembre: le sue parole sulle difficoltà di lavorare da mamma."Mina Settembre", la talentuosa Valentina D'Agostino è "Titti": "Mi ha trovato per terra dolorante", il racconto incredibile del suo passato ...