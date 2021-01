Mina Settembre, I fantastici quattro o Una tata magica? La tv del 17 gennaio (Di domenica 17 gennaio 2021) Per la prima serata in tv, domenica 17 gennaio su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “Mina Settembre”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Un giorno di Settembre a dicembre” e “My fair lord”. Nel primo, è quasi Natale quando incontriamo Mina per la prima volta, e la sua vita è da poco cambiata in tutto e per tutto. Separata da poco da suo marito Claudio, dopo aver scoperto il suo tradimento, Mina ha trascorso del tempo nomade dalla sua migliore amica Titti prima di capire che era il momento di trovare un’altra sistemazione… Nel secondo, un uomo tenta di buttarsi dal cornicione di un palazzo, e solo l’intervento di Mina e Domenico riesce a farlo ragionare. Passato lo spavento, resta un problema da risolvere: trovare un lavoro all’aspirante suicida, padre ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 gennaio 2021) Per la prima serata in tv, domenica 17su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Un giorno dia dicembre” e “My fair lord”. Nel primo, è quasi Natale quando incontriamoper la prima volta, e la sua vita è da poco cambiata in tutto e per tutto. Separata da poco da suo marito Claudio, dopo aver scoperto il suo tradimento,ha trascorso del tempo nomade dalla sua migliore amica Titti prima di capire che era il momento di trovare un’altra sistemazione… Nel secondo, un uomo tenta di buttarsi dal cornicione di un palazzo, e solo l’intervento die Domenico riesce a farlo ragionare. Passato lo spavento, resta un problema da risolvere: trovare un lavoro all’aspirante suicida, padre ...

UgoBaroni : RT @RadiocorriereTv: «Vi presento ufficialmente Mina Settembre, il mio primo lavoro dopo 'Io sono Mia'. Mina è stata parte di me per un ann… - zazoomblog : Mina Settembre cast completo della fiction con Serena Rossi - #Settembre #completo #della #fiction - Danila9631 : RT @NapoliDaVivere: Mina Settembre, la nuova serie tv di Rai 1 girata a Napoli in onda domenica 17 e lunedì 18 gennaio - NapoliDaVivere : Mina Settembre, la nuova serie tv di Rai 1 girata a Napoli in onda domenica 17 e lunedì 18 gennaio… - zazoomblog : Domenica In ospiti 17 gennaio 2021: Serena Rossi presenta Mina Settembre - #Domenica #ospiti #gennaio #2021: -