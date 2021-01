Milano, marocchino senza patente non si ferma allo stop: muore un 61enne, grave la moglie (Di domenica 17 gennaio 2021) Si è costituito il pirata della strada che ieri sera a Corsico (Milano) , non rispettando uno stop, ha centrato in pieno, a grande velocità, una Fiat 600, causando la morte di un 61enne e il ferimento ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021) Si è costituito il pirata della strada che ieri sera a Corsico () , non rispettando uno, ha centrato in pieno, a grande velocità, una Fiat 600, causando la morte di une il ferimento ...

fradefo : Un uomo ucciso a Milano da un pirata della strada con BMW guidata senza patente . Si è schiantato sulla 600 del pen… - Andrez1si : RT @RItalia_N: Milano, terrore alla fermata del bus: marocchino blocca e tenta di strangolare una donna per rapinarla: - Loredanataberl1 : RT @RItalia_N: Milano, terrore alla fermata del bus: marocchino blocca e tenta di strangolare una donna per rapinarla: - noitre32 : RT @RItalia_N: Milano, terrore alla fermata del bus: marocchino blocca e tenta di strangolare una donna per rapinarla: - RItalia_N : Milano, terrore alla fermata del bus: marocchino blocca e tenta di strangolare una donna per rapinarla: -

Ultime Notizie dalla rete : Milano marocchino Milano, marocchino senza patente non si ferma allo stop: muore un 61enne, grave la moglie Leggo.it Milano, pirata non si ferma allo stop e centra un'auto: morto un 61enne. Si costituisce 24 ore dopo: è un marocchino senza patente

Si è costituito il pirata della strada che ieri sera a Corsico (Milano), non rispettando uno stop, ha centrato in pieno, a grande velocità, una Fiat 600, causando la morte di un ...

Travolge auto con marito (morto) e moglie (grave) e fugge: era senza patente, arrestato

Cominciamo dall'epilogo. Un marocchino di 32 anni è stato arrestato per omicidio stradale aggravato nel primo pomeriggio di domenica. I carabinieri hanno messo le manette ai suoi polsi con l'accusa "i ...

Si è costituito il pirata della strada che ieri sera a Corsico (Milano), non rispettando uno stop, ha centrato in pieno, a grande velocità, una Fiat 600, causando la morte di un ...Cominciamo dall'epilogo. Un marocchino di 32 anni è stato arrestato per omicidio stradale aggravato nel primo pomeriggio di domenica. I carabinieri hanno messo le manette ai suoi polsi con l'accusa "i ...