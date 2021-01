Milano, dopo 14 anni incastrato dal Dna: stuprò una donna (Di domenica 17 gennaio 2021) L’uomo è stato individuato grazie al Dna Era stata violentata e rapinata in strada a Milano mentre andava al lavoro: a distanza di 14 anni è stato riaperto il caso, grazie al dna trovato su dei mozziconi di sigaretta, che ha permesso di accertare – attraverso la Banca Dati Nazionale – la corrispondenza con il Dna estrapolato sul tampone salivare fatto a un detenuto nel carcere di San Vittore. Si tratta di un cittadino algerino di 49 anni, accusato adesso di violenza sessuale e rapina. A riportare il caso è Il Mattino sulle pagine di oggi. Era il 20 agosto del 2006. La vittima dello stupro, una 41enne, stava raggiungendo la fermata del bus per andare a lavorare. Erano le sei del mattino, quando l’uomo si presentò e si avvicinò per chiederle che ora fosse. Un pretesto per afferrarla e trascinarla in un’area dismessa di viale Umbria, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 gennaio 2021) L’uomo è stato individuato grazie al Dna Era stata violentata e rapinata in strada amentre andava al lavoro: a distanza di 14è stato riaperto il caso, grazie al dna trovato su dei mozziconi di sigaretta, che ha permesso di accertare – attraverso la Banca Dati Nazionale – la corrispondenza con il Dna estrapolato sul tampone salivare fatto a un detenuto nel carcere di San Vittore. Si tratta di un cittadino algerino di 49, accusato adesso di violenza sessuale e rapina. A riportare il caso è Il Mattino sulle pagine di oggi. Era il 20 agosto del 2006. La vittima dello stupro, una 41enne, stava raggiungendo la fermata del bus per andare a lavorare. Erano le sei del mattino, quando l’uomo si presentò e si avvicinò per chiederle che ora fosse. Un pretesto per afferrarla e trascinarla in un’area dismessa di viale Umbria, ...

