Milano – Donna ubriaca travolge carabiniere in posto di blocco: denunciata (Di domenica 17 gennaio 2021) Una Donna di 47 anni è stata denunciata dopo aver investito un carabiniere che stava effettuando un posto di blocco alla periferia di Milano. Il militare è finito in ospedale con una ferita all'arcata sopracciliare destra e policontusioni al viso, al bacino ed al braccio destro. L'automobilista è risultata positiva all'alcoltest: le è stata ritirata

