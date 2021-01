Milan, posticipata la partenza per Cagliari: nuovo giro di tamponi (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Milan partirà domani per Cagliari, prima la squadra di Pioli si sottoporrà ad un nuovo giro precauzionale di tamponi partenza rinviata per Cagliari al Milan. I rossoneri, dopo le positività di Theo Hernandez e Calhanoglu, hanno posticipato l’arrivo in Sardegna. Come raccolto da Milannews24.com, la squadra di Pioli si sottoporrà prima ad un nuovo giro precauzionale di tamponi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Ilpartirà domani per, prima la squadra di Pioli si sottoporrà ad unprecauzionale dirinviata peral. I rossoneri, dopo le positività di Theo Hernandez e Calhanoglu, hanno posticipato l’arrivo in Sardegna. Come raccolto danews24.com, la squadra di Pioli si sottoporrà prima ad unprecauzionale di. Leggi su Calcionews24.com

Il Milan partirà domani per Cagliari, prima la squadra di Pioli si sottoporrà ad un nuovo giro precauzionale di tamponi ...

Il Milan partirà domani per Cagliari, prima la squadra di Pioli si sottoporrà ad un nuovo giro precauzionale di tamponi ...Cresce la tensione mano a mano che ci si avvicina al fischio d'inizio di Inter-Juventus, match che chiuderà la domenica della diciottesima giornata di Serie A, in attesa del posticipo del lunedì sera ...