Milan, offerto un contratto a Otavio del Porto. Le ultime

Il Milan avrebbe offerto un quadriennale al brasiliano classe '95 Otavio in scadenza di contratto con il Porto Milan attivissimo sul calciomercato: dopo l'acquisto di Meité, l'arrivo di Mandzukic e l'aggiunta di Tomori in difesa si prepara anche il colpo per la prossima stagione: il brasiliano Otavio. Secondo quanto riportato dalla redazione brasiliana di Gol.com, Maldini e Massara avrebbero infatti offerto un contratto quadriennale al fantasista classe '95 in scadenza di contratto con il Porto. Otavio è un trequartista molto prolifico come testimoniato dai 17 gol e i 45 assist fatti in 166 gare con la maglia del club di OPorto.

Stando a quanto riportato da Bruno Andrade, giornalista portoghese di A Bola, il Milan avrebbe offerto un precontratto ad Otavio, classe 1995 del Porto in scadenza a giugno 2021. Per il trequartista ...

