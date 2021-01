Milan, che tegole per Pioli prima della sfida con il Cagliari (Di domenica 17 gennaio 2021) Hernandez e Calhanoglu sono risultati positivi agli ultimi tamponi realizzati dal Milan: i due pilastri di Pioli salteranno il Cagliari Cattive notizie per il Milan a poche ore della sfida con il Cagliari. Domani sera, Stefano Pioli non potrà contare su Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez. I due sono risultati positivi agli ultimi tamponi effettati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 gennaio 2021) Hernandez e Calhanoglu sono risultati positivi agli ultimi tamponi realizzati dal: i due pilastri disalteranno ilCattive notizie per ila poche orecon il. Domani sera, Stefanonon potrà contare su Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez. I due sono risultati positivi agli ultimi tamponi effettati Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

