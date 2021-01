Migranti: Salvini, ‘a processo contro speronatrice tedesca? Non vedo l’ora’ (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Mentre milioni di Italiani vivono fra difficoltà, incertezze e paura, per qualcuno l’importante è preparare altri processi contro di me. Non vedo l’ora di incontrare la simpatica speronatrice tedesca”. Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini, postando una foto della comandante tedesca Carola Rackete. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Mentre milioni di Italiani vivono fra difficoltà, incertezze e paura, per qualcuno l’importante è preparare altri processidi me. Nonl’ora di incontrare la simpatica”. Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo, postando una foto della comandanteCarola Rackete. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il diktat di via Bellerio: "Via tutti i selfie con la sindaca nemica dei poveri"

anche con iniziative razziste o comunque sopra le righe come il rifiuto di dare sepoltura a un migrante nel 2019. La collezione di selfie di Rosetta che ha fatto infuriare Salvini. Ma ora negli ...

