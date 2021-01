Michelle Obama | forte ispirazione e modello femminile positivo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021) Nata a Chicago il 17 gennaio del 1964,Robinson in, è ancora oggi, colei che ha ispirato migliaia di donne in tutto il mondo. Nel suo ruolo di First Lady che l’ha accompagnata fino al 2017, si è aggiudicata il titolo di donna più amata d’America. Genuina, lavoratrice, portatrice di un, non eccessiva, mai fuori posto,ma con valori saldi, sinceramente interessata a fare bene del suo Paese. Le sue radici affondano nell’etnia afroamericana e nella schiavitù del Sudamerica. Figlia di una casalinga Marian Shields Robinson, e di un operaio Fraser Robinson,cresce insieme al fratello Craig in un bungalow di mattoni nella South Side di Chicago.– Photo Credits: ...