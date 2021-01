Michelle Obama | buon compleanno! 57 anni di Body Positivity e capelli ricci

Leggi su amica

(Di domenica 17 gennaio 2021) Sono le parole di, 57oggi. Sì, oggi è il suo compleanno eci insegna ad accettare l’età. Ed ad accettare il nostro corpo, così com’è. Soprattutto se è un corpo in salute e funziona, ogni giorno. Come il corpo diche ha sempre dedicato al fitness grand parte del suo tempo. E non per avere una silhouette più magra e snella, ma per avere un fisico tonico e agevole. Guardatela, nella foto in basso, mentre esegue la sua ginnastica. Paladina della, l’avvocato di Chicago, prima First Lady afroamericana della storia degli Stati Uniti, ha diverse lezioni di bellezza da suggerirci. Scopriamole!