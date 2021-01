Meteo oggi e domani in Italia: crollo di 15 gradi al Centro-Sud. Sugli altopiani in Abruzzo -26.2 (Di domenica 17 gennaio 2021) Previsioni Meteo per oggi , domani e i prossimi giorni Un campo di alta pressione in espansione dall'Europa sudoccidentale - secondo 3bMeteo.com inizierà ad espandersi verso il Mediterraneo centrale... Leggi su feedpress.me (Di domenica 17 gennaio 2021) Previsionipere i prossimi giorni Un campo di alta pressione in espansione dall'Europa sudoccidentale - secondo 3b.com inizierà ad espandersi verso il Mediterraneo centrale...

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #17gennaio #ANSA - Adele_Fran : RT @ManLanTuit: Visto il momento, in via del tutto eccezionale, #Renzi concede un'intervista a Corriere (ieri a Il Messaggero, venerdì scor… - Meteovalleditri : Nuvolosità in aumento dal primo pomeriggio. Nuovi impulsi freddi in arrivo dalla serata di oggi con possibili preci… - freyed73 : RT @guardiacostiera: #Oggi, motovedetta CP 893 #GuardiaCostiera #Oristano, in condizioni meteo avverse, con onde alte 3,5 metri, soccorre q… - vdaMeteo : #meteo neve sui confini e foehn altrove oggi in #VdA, domani sole -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo oggi Meteo Cronaca DIRETTA VIDEO: INDONESIA, violento SISMA di 6.2° provoca almeno 35 vittime. Le IMMAGINI iLMeteo.it Coronavirus: Mazzeo, 'In Toscana somministrati 68.651 vaccini'

Firenze, 17 gen. - (Adnkronos) - "Continua la campagna di vaccinazione della Regione Toscana: oggi siamo arrivati a quota 68.651 vaccini somministrati, superando il 80% delle dosi consegnate. Si può s ...

PETAGNA, Oggi un buon vantaggio: sono contento

Al termine del primo tempo contro la Fiorentina, l'attaccante del Napoli Andrea Petagna ha parlato così a DAZN: "In Serie A tutte le partite sono difficili, chiaramente abbiamo ...

Firenze, 17 gen. - (Adnkronos) - "Continua la campagna di vaccinazione della Regione Toscana: oggi siamo arrivati a quota 68.651 vaccini somministrati, superando il 80% delle dosi consegnate. Si può s ...Al termine del primo tempo contro la Fiorentina, l'attaccante del Napoli Andrea Petagna ha parlato così a DAZN: "In Serie A tutte le partite sono difficili, chiaramente abbiamo ...