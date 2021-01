Meteo Italia nel lungo termine, verso febbraio col ribaltone (Di domenica 17 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Stiamo assistendo, in questi giorni, a importanti variazioni bariche su scala non soltanto europea, anche emisferica. Variazioni che, chiaramente, hanno e avranno evidenti ripercussioni sulle condizioni Meteo climatiche delle nostre regioni. L’aria gelida che sta investendo i settori orientali e sudorientali del vecchio continente continua a lambire le adriatiche e il Sud, mentre da ovest giungono i primi segnali di quel cambiamento che subentrerà con più convinzione nell’ultima decade mensile. Gli accenni depressionari nord atlantici testimoniano la ridistribuzione di Alte e Basse Pressioni sullo scacchiere continentale. A partire dalla prossima settimana e per tutto il periodo previsionale, un’enorme depressione polare prenderà d’assalto l’Europa centro settentrionale e tenderà a propagarsi in pieno ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 17 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Stiamo assistendo, in questi giorni, a importanti variazioni bariche su scala non soltanto europea, anche emisferica. Variazioni che, chiaramente, hanno e avranno evidenti ripercussioni sulle condizioniclimatiche delle nostre regioni. L’aria gelida che sta investendo i settori orientali e sudorientali del vecchio continente continua a lambire le adriatiche e il Sud, mentre da ovest giungono i primi segnali di quel cambiamento che subentrerà con più convinzione nell’ultima decade mensile. Gli accenni depressionari nord atlantici testimoniano la ridistribuzione di Alte e Basse Pressioni sullo scacchiere continentale. A partire dalla prossima settimana e per tutto il periodo previsionale, un’enorme depressione polare prenderà d’assalto l’Europa centro settentrionale e tenderà a propagarsi in pieno ...

