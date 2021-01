METEO Italia. Gelo e neve residua, poi tregua flash prima di nuovo maltempo (Di domenica 17 gennaio 2021) METEO SINO AL 23 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Al momento l’Italia è alle prese con il flusso di correnti rigide d’estrazione russa. Prime infiltrazioni d’aria più mite in quota si sovrappongono all’aria molto fredda presente nei bassi strati, favorendo neve a quote basse. Il Gelo vero e proprio è rimasto relegato sull’Europa Centro-Orientale ed il comparto balcanico dove il clima è davvero glaciale come non accadeva da qualche inverno. Questa parentesi fredda e in parte nevosa lascerà però spazio ad un deciso cambiamento nella prima parte della nuova settimana, quando assisteremo ad una progressiva rimonta dell’anticiclone sull’Italia. L’espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo verrà orchestrato dall’attività vivace di un vortice ciclonico in approfondimento sulla Gran ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 17 gennaio 2021)SINO AL 23 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Al momento l’è alle prese con il flusso di correnti rigide d’estrazione russa. Prime infiltrazioni d’aria più mite in quota si sovrappongono all’aria molto fredda presente nei bassi strati, favorendoa quote basse. Ilvero e proprio è rimasto relegato sull’Europa Centro-Orientale ed il comparto balcanico dove il clima è davvero glaciale come non accadeva da qualche inverno. Questa parentesi fredda e in parte nevosa lascerà però spazio ad un deciso cambiamento nellaparte della nuova settimana, quando assisteremo ad una progressiva rimonta dell’anticiclone sull’. L’espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo verrà orchestrato dall’attività vivace di un vortice ciclonico in approfondimento sulla Gran ...

In seno a tale flusso si muoveranno una serie di perturbazioni atlantiche: una di queste (n.8 di gennaio) interesserà l’Italia probabilmente non prima di giovedì-venerdì, quando saranno coinvolte dall ...

