Meteo Francia – la neve incanta Parigi | foto e video mozzafiato

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 17 gennaio 2021) L’ondata di gelo che sta determinando giornate freddissime in Italia ha investito buona parte dell’Europa centrale, portando anche lain molte zone. Tra le città europee imbiancate c’è anche la splendida, che ieri ha assistito a una nevicata piuttosto abbondante in grado di regalare uno spettacolo. Scenes from a snowy Paris ??? #neige pic.twitter.com/g9UUWwHwC5 —