Messa oggi in tv domenica 17 gennaio | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di17. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile ...

Servizio Informazione Religiosa

Dove vedere in diretta tv la Messa di oggi domenica 17 gennaio su TV2000. Canale, quando inizia, orario e streaming.