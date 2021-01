Mercato Milan – Conti-Parma, attesa la fumata bianca: accordo vicino (Di domenica 17 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Mercato Milan - Andrea Conti è davvero molto vicino al Parma: i Ducali hanno superato la concorrenza della Fiorentina Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Andreaè davvero moltoal: i Ducali hanno superato la concorrenza della Fiorentina Pianeta

AntoVitiello : #Milan, accelerata decisiva pure per #Tomori (in prestito) oltre #Mandzukic (6 mesi con opzione), ore caldissime pe… - SkySport : Mandzukic al Milan, segnali positivi: si attende solo il sì rossonero. Le news di mercato - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? MILAN, È FATTA PER MEITÉ DAL TORINO ATTESO A MILANO PER VISITE MEDICHE E FIRMA #SkySport… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - #Conti-#Parma, attesa la fumata bianca: accordo vicino (via @NicoSchira) - iamnadirb : RT @saveriocamba: Porte girevoli a Casa Milan. Che bello avere una proprietà solida che ti permette di fare mercato anche durante una crisi… -